Advertising

linosegna : RT @nicomanetta1: Taxi volante o drone? L'ultima innovazione che risolve i problemi del traffico - la Repubblica #taxi #NoUber https://t.c… - linosegna : RT @nicomanetta1: Taxi volante o drone? L'ultima innovazione che risolve i problemi del traffico - la Repubblica #taxi #NoUber https://t.c… - nicomanetta1 : Taxi volante o drone? L'ultima innovazione che risolve i problemi del traffico - la Repubblica #taxi #NoUber - nicomanetta1 : Taxi volante o drone? L'ultima innovazione che risolve i problemi del traffico - la Repubblica #taxi #NoUber - linosegna : RT @nicomanetta1: Taxi volante o drone? L'ultima innovazione che risolve i problemi del traffico - la Repubblica #taxi #NoUber https://t.c… -

leggo.it

Anche Firenze , come Roma, avrà i suoi. ENAC e Comune di Firenze hanno firmato il protocollo per la promozione della mobilità aerea avanzata, ovvero l'uso di droni e veicoli elettrici a decollo verticale per il trasporto di ...E' da segnalare però che i mezzi che useranno i vertiporto, io VTOL , non sono ancora in volo. Al momento infatti ci sono ancora solo prototipi non certificati per il volo umano: e tale ... Taxi drone a Firenze, l'annuncio del sindaco Nardella: «Entro tre anni voleranno anche da noi» Drones are a marvel of technology and innovation. An unmanned aerial vehicle (UAV), commonly known as a drone, is an aircraft without any human pilot, crew, or passengers on board. However, in modern ...Prime Minister Narendra Modi will inaugurate India's biggest Drone Festival - Bharat Drone Mahotsav 2022 - on 27 May. The festival will be launched by PM Modi at 10 AM at Pragati Maidan in New Delhi.