**Milano: anziana morta a Melzo, si indaga per omicidio** (Di giovedì 26 maggio 2022) Milano, 26 mag. (Adnkronos) - Potrebbe essere stato omicidio quello di un'anziana di 84 anni, pensionata, trovata morta questa mattina all'interno della sua vasca da bagno nell'appartamento in cui risiedeva a Melzo, in provincia di Milano. Il corpo è stato rinvenuto nella vasca del bagno, in avanzato stato di decomposizione e fatto a pezzi. Il Pubblico Ministero in queste ore sta sentendo alcune persone presso la Stazione Carabinieri di Melzo.

