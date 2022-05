Advertising

Affaritaliani : Casellati riceve il Presidente della Repubblica dell'Algeria - ilmetropolitan : #Algeria. #Casellati riceve #Tebboune su Ucraina, energia, cibo e migranti -

Roma, 26 maggio 2022 La presidente del Senatoil Presidente della Repubblica di Algeria, Abdelmadjid Tebboun. Le immagini. / SenatoIl Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti, ha ricevuto in Senato il Presidente della Repubblica di Algeria, Abdelmadjid Tebboune, in visita di Stato in Italia. Al centro del colloquio, le eccellenti relazioni bilaterali fra i due ...(Agenzia Vista) Roma, 26 maggio 2022 La presidente del Senato Casellati riceve il Presidente della Repubblica di Algeria, Abdelmadjid Tebboun.Il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha ricevuto in Senato il Presidente della Repubblica di Algeria, Abdelmadjid ...