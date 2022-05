Zuppa di Porro 25 maggio 2022

(Di mercoledì 25 maggio 2022)di. Indovina indovinello, Di Maio, quello che da dell’animale a Putin, prepara un piano di pace e i russi come rispondono? Vebbè parliamo di cose serie: manca il grano. Il Papa scegli il capo dei vescovi italiani che piace alla Conchita e questo è già un passo avanti. ne parla farina e capiamo meglio. Due chicche Zagrebelsky su diritto a manifestare contro aborto e veneziani contro il prossimo santino su Berlinguer. Il veneto diventa maschilista perchè non nomina una donna nel cda della Fiera di Verano, pensate un po’ voi, ma Del Vigo chiede deove sono le attivite sulla molestia a Blanco. Feltrino e Facci smontano la bufalo di Report. Il corriere vuole il matrimonio Fdi e Pd, dicono Belpi&Sallusti. Toc Toc balneari se vi fate difendere dalle letterine del sindaco di Forte dei marmi, l’amichetto in galleria di Mellegni, contro le ...

SulladiMassimo Cacciari dice: ""Se una parte ritiene che i suoi obiettivi siano sacri e non trattabili è chiaro che continuerà la guerra. Se si chiede alla Russia di ridare ...