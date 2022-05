Video Roma - Feyenoord 1 - 0 | l' esultanza dell' Olimpico al fischio finale

Advertising

stanzaselvaggia : Questi due orridi personaggi con la battuta sessista in canna sono il direttore artistico del teatro Duse (Sandro T… - OfficialASRoma : ?? José... MOURINHO! ?? ?? Noi siamo la... ROMA! ?? #UECLfinal - OfficialASRoma : ??? Il cuore di ROMA si sentirà forte qui a Tirana ?? #ASRoma | #UECLfinal - materni1974 : RT @materni1974: ????COMPLIMENTI ALLA ROMA, AI GIOCATORI TUTTI, A TUTTI I TIFOSI, A TUTTI I ROMANI, E NATURALMENTE DA INTERISTA AL NUMBER ON… - michaelddr6 : RT @TomoriEnjoyer: Adesso comanda la Roma -

... labatte il Feyenoord per 1 - 0 e si aggiudica il primo trofeo europeo della sua storia. All'Olimpico, 50.000 tifosi giallorossi hanno seguito la gara sui maxischermi: guarda ildella ...... labatte il Feyenoord per 1 - 0 e si aggiudica il primo trofeo europeo della sua storia. All'Olimpico, 50.000 tifosi giallorossi hanno seguito la gara sui maxischermi: guarda ildella ...La squadra di Mourinho ha trionfato nella sfida contro il Feyenoord grazie a un goal segnato da Nicolò Zaniolo al 32' del primo tempo ...Vittoria per 1-0 a Tirana, in Albania, per la Roma nella finale della Conference League 2021-2022 di calcio giocata contro i neerlandesi del Feyenoord: per i capitolini è decisivo il gol, firmato da N ...