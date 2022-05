Twitter oggi terrà la sua riunione annuale, mentre gli azionisti dubitano del perfezionamento dell’accordo con Musk (Di mercoledì 25 maggio 2022) Twitter oggi affronterà gli azionisti durante la sua riunione annuale. azionisti che, però, sono molto scettici poiché nutrono dubbi sul fatto che la società di social media perfezionerà davvero il suo accordo per essere acquisita dal ricchissimo Elon Musk al prezzo pattuito. Ricordiamo che l’amministratore delegato di Tesla dichiarava, tramite un tweet, lo scorso 13 maggio, che l’acquisizione da 44 miliardi di dollari era «temporaneamente sospesa», mentre tentava di raccogliere maggiori informazioni sulla quantità di account falsi o spam sulla piattaforma Twitter. Leggi anche > Il documento di Twitter che mostra la firma di Musk sull’accordo «senza chiedere informazioni» oggi si ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 25 maggio 2022)affronterà glidurante la suache, però, sono molto scettici poiché nutrono dubbi sul fatto che la società di social media perfezionerà davvero il suo accordo per essere acquisita dal ricchissimo Elonal prezzo pattuito. Ricordiamo che l’amministratore delegato di Tesla dichiarava, tramite un tweet, lo scorso 13 maggio, che l’acquisizione da 44 miliardi di dollari era «temporaneamente sospesa»,tentava di raccogliere maggiori informazioni sulla quantità di account falsi o spam sulla piattaforma. Leggi anche > Il documento diche mostra la firma disull’accordo «senza chiedere informazioni»si ...

