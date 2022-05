Operazione “Intero Mandamento”, agli arresti i vertici delle famiglie mafiose della Noce, Cruillas/Malaspina ed Altarello (Di mercoledì 25 maggio 2022) Con l’accusa di associazione di tipo mafioso ed estorsione con l’aggravante del metodo mafioso questa notte sono state eseguite 9 misure di custodia cautelare. 8 indagati sono finiti in carcere ed 1 agli arresti domiciliari. L’attività di indagine avviata dalla Squadra Mobile di Palermo e dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine ha consentito di ricostruire l’organigramma delle famiglie mafiose del Mandamento della Noce/Cruillas che comprende le famiglie mafiose della Noce, Cruillas/Malaspina ed Altarello. Le più recenti operazioni condotte dalla Squadra Mobile di Palermo ... Leggi su filodirettomonreale (Di mercoledì 25 maggio 2022) Con l’accusa di associazione di tipo mafioso ed estorsione con l’aggravante del metodo mafioso questa notte sono state eseguite 9 misure di custodia cautelare. 8 indagati sono finiti in carcere ed 1domiciliari. L’attività di indagine avviata dalla Squadra Mobile di Palermo e dal Servizio Centrale OperativoDirezione Centrale Anticrimine ha consentito di ricostruire l’organigrammadelche comprende leed. Le più recenti operazioni condotte dalla Squadra Mobile di Palermo ...

Advertising

Vdruz : Palermo. Operazione “INTERO MANDAMENTO”: arrestati i vertici del mandamento della Noce/Cruillas - NewSicilia : Capi e stretti collaboratori avevano steso una rete intimidatoria sui quartieri, riscuotendo il pizzo da imprendito… - bertola_mauro : @matteogiacosa1 Val la pena ricordare che siamo al novantesimo giorno di un’operazione che nelle intenzioni avrebbe… - Agenpress : Ucraina. Il mondo intero ora vede cosa fa il regime di Putin. 'Guerra totale non operazione speciale'… - kiny0_ : RT @asianworld_it: #Film asiatici in #TV dal 21 al 27 maggio. #italiantv #asiancinema Per consultare l'intero palinsesto televisivo settima… -