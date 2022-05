“L’Isola dei Famosi 2022”, arriva Soleil Sorge: ecco perchè ha accettato (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’Isola dei Famosi 2022 continua a regalare forti emozioni al pubblico da casa. Il noto reality è condotto come sempre da Ilary Blasi, affiancata da due super opinionisti: Nicola Savino e Vladimir Luxuria. In Honduras c’è lo storico inviato del programma Alvin, il quale quest’anno sembra avere un rapporto conflittuale con la padrona di casa. Nel corso della prossima puntata del programma sulL’Isola dei Famosi 2022 sbarcheranno due nuove super Vip: Soleil Sorge e Vera Gemma. Le due donne sicuramente sapranno come movimentare i rapporti tra i vari naufraghi. Vediamo tutte le curiosità su questa grossa novità.



