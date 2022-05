Lino Banfi e la figlia Rosanna replicano ad Al Bano: “Non è vero che i giovani non vogliono lavorare” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Solo pochi giorni fa Al Bano aveva lanciato il suo grido d’allarme: “Non c’è più manodopera a causa del reddito di cittadinanza”. Così come avevano fatto prima Flavio Briatore e Alessandro Borghese. Ora un altro pugliese doc replica alle sue affermazioni, smentendolo. Lino Banfi insieme alla figlia Rosanna hanno infatti dichiarato che loro “non hanno problemi a trovare personale nel ristorante a Roma”. La famiglia Banfi ha infatti aperto un ristorante a Roma nel 2017 specializzato in cucina pugliese “Non è vero ciò che dicono, noi nel nostro ristorante di Roma non abbiamo problemi a trovare manodopera – spiega Rosanna – Nel nostro ristorante lavorano ragazzi che abbiamo assunto cinque anni fa e altri presi più di recente. vero è che, ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 25 maggio 2022) Solo pochi giorni fa Alaveva lanciato il suo grido d’allarme: “Non c’è più manodopera a causa del reddito di cittadinanza”. Così come avevano fatto prima Flavio Briatore e Alessandro Borghese. Ora un altro pugliese doc replica alle sue affermazioni, smentendolo.insieme allahanno infatti dichiarato che loro “non hanno problemi a trovare personale nel ristorante a Roma”. La famigliaha infatti aperto un ristorante a Roma nel 2017 specializzato in cucina pugliese “Non èciò che dicono, noi nel nostro ristorante di Roma non abbiamo problemi a trovare manodopera – spiega– Nel nostro ristorante lavorano ragazzi che abbiamo assunto cinque anni fa e altri presi più di recente.è che, ...

