(Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "A chesta roba?". E' la domanda secca, che non maschera un certo fastidio, che Sergio, deputato M5S a capo della Commissione Affari europei della Camera, ha postato sulfilo Instagram deldel Movimento Claudio Cominardi, a commento delmontaggio in cui il premier Marioviene ritratto aldel Presidente statunitense Joe. Una, quella postata da Cominardi, che sta generando polemiche all'interno del Movimento.

TV7Benevento : Governo: Battelli a tesoriere M5S su foto Draghi al guinzaglio di Biden, 'a che pro?' - -

Il Tempo

... vedrà la partecipazione di esponenti del, dei principali soggetti istituzionali e ... Il presidente della Commissione Affari Europei, Sergio, ha sottolineato che ''l'economia del mare è ...... dove la libertà di pensiero è fortemente limitata dal, agli Usa, che sono una democrazia ... come il presidente della Commissione Politiche Ue della Camera Sergio, che intercettato ... sociale ed economico le affermazioni fatte negli ultimi giorni da alcuni esponenti del governo tedesco a 'non abusare della sospensione del Patto'. Affermazioni ancorate al vecchio mito dell'austerità ...