Formula 1, Leclerc e Sainz doppiatori nel film Disney “Lightyear-La vera storia di Buzz” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Charles Leclerc e Carlos Sainz doppiatori per un giorno. I due piloti della Ferrari hanno lasciato la pista per cimentarsi davanti ad un microfono. Leclerc e Sainz saranno infatti due dei doppiatori di “Lightyear – La vera storia di Buzz“, lungometraggio della Disney Pixar che racconta le origini di Buzz Lightyear, l’eroe della serie Toy Story, arrivato sugli schermi nel 1995. Si tratta di un cameo nel film d’animazione per la coppia della Scuderia Ferrari, in due versioni diverse. I piloti di Formula 1 infatti hanno prestato la voce allo stesso personaggio: Leclerc nella versione in lingua italiana e ... Leggi su sportface (Di mercoledì 25 maggio 2022) Charlese Carlosper un giorno. I due piloti della Ferrari hanno lasciato la pista per cimentarsi davanti ad un microfono.saranno infatti due deidi “– Ladi“, lungometraggio dellaPixar che racconta le origini di, l’eroe della serie Toy Story, arrivato sugli schermi nel 1995. Si tratta di un cameo neld’animazione per la coppia della Scuderia Ferrari, in due versioni diverse. I piloti di1 infatti hanno prestato la voce allo stesso personaggio:nella versione in lingua italiana e ...

Advertising

SkySportF1 : Ferrari, Leclerc-Sainz calciatori a Monaco: il botta e risposta sulle loro qualità #SkyMotori #Leclerc #Ferrari… - SkySportF1 : ? 1:18:750: LAMPO LECLERC ?? On board con lui per il giro della pole position I risultati ? - sportface2016 : #Formula1, Charles #Leclerc e Carlos #Sainz doppiatori nel film Disney 'Lightyear-La vera storia di Buzz' - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: F1, scommette su Leclerc vincitore in Spagna: il rapper Drake perde 220 mila euro - MoviesAsbury : Altro che le piste di Formula 1: stare in la sala di doppiaggio è molto più difficile. Parola di Charles Leclerc e… -