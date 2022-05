Dipendiamo dal gas russo perché siamo stati avidi, dice la commissaria europea Vestager (Di mercoledì 25 maggio 2022) «siamo stati avidi non ingenui», dice la commissaria europea alla Concorrenza Margrethe Vestager. «Abbiamo voluto gas a basso costo dalla Russia, manodopera a basso costo dalla Cina, microprocessori a basso costo da Taiwan. Mi sembra che ci sia una lezione da imparare: la sicurezza delle forniture ha un prezzo, ma comporta anche vantaggi, vale a dire prevedibilità e tranquillità». Incontrando alcuni giornali europei, tra cui Il Sole 24 Ore, la commissaria danese fa il punto sulla situazione dell’Unione alle prese con gli stravolgimenti della pandemia prima e della guerra in Ucraina poi, provando a spiegare le ragioni della dipendenza dal gas russo. Proprio nel giorno in cui l’Unione deve fare i conti con una evidenza: non si può ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 25 maggio 2022) «non ingenui»,laalla Concorrenza Margrethe. «Abbiamo voluto gas a basso costo dalla Russia, manodopera a basso costo dalla Cina, microprocessori a basso costo da Taiwan. Mi sembra che ci sia una lezione da imparare: la sicurezza delle forniture ha un prezzo, ma comporta anche vantaggi, vale a dire prevedibilità e tranquillità». Incontrando alcuni giornali europei, tra cui Il Sole 24 Ore, ladanese fa il punto sulla situazione dell’Unione alle prese con gli stravolgimenti della pandemia prima e della guerra in Ucraina poi, provando a spiegare le ragioni della dipendenza dal gas. Proprio nel giorno in cui l’Unione deve fare i conti con una evidenza: non si può ...

