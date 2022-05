Napoli | tenta rapina ad una turista e nella fuga investe poliziotto | arrestato 41enne

(Di martedì 24 maggio 2022) Polizia in azione aperta, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. N.C., di, è stato ammanettato il 20 maggio scorso dagli della Polizia di Stato. L’uomo è ritenuto gravemente indiziato per iltivo diai danni di una donna straniera in vacanza a. I fatti risalgono L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

ottopagine : Tenta di rapinare turista e investe poliziotto: arrestato 41enne #Napoli - Naples___ : @FrancescoRoma78 @kkoulibaly26 Dopo Higuain la #Juve tenta ad accaparrarsi il miglior difensore in serie A. Il Nap… - ottopagine : Seminudo e insanguinato tenta di entrare in un negozio: bloccato da due donne #Napoli - SLN_Magazine : Napoli, con ascia medievale tenta di rapinare negozio: arrestato. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - corrmezzogiorno : #Napoli Con un’ascia medievale tenta di rapinare negozio -

ilmattino.it

Neppure nel più sperduto paesello della Barbagia, in Sardegna, o a, sono ancora possibili ... Al netto di ciò, comunque, l'autricedi dare una veste solenne a una faccenda che normalmente " ...Il Tribunale militare digli ha dato ragione. Probabilmente ottenuta questa vittoria in un'... Non ci sono le ammazzatine, non ci sono le stragi, ma la scena è quella in cui la mafiaogni ... Napoli, tenta di sfuggire ai controlli: arrestato pusher Napoli. Aveva prima tentato di rapinare una turista al corso Umberto e poi aveva investito un poliziotto nella fuga. Tradito dalle immagini delle telecamere ...In manette, dopo i fatti che si sono svolti lungo corso Umberto lo scorso marzo, è finito in questi giorni un 41enne napoletano ...