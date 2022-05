Meret o Ospina? Il Napoli pensa ad una terza soluzione dalla Serie A (Di martedì 24 maggio 2022) Si è chiuso il campionato 2021/22 di Serie A e il Napoli punta a costruire la squadra del domani, anche in vista del ritorno in Champions League. Già sono stati conclusi due acquisti dal club azzurro, ovvero l’attaccante georgiano Kvaratskhelia e il terzino uruguaiano Olivera. Resta ancora in bilico, però, la situazione portieri e l’indecisione sul se puntare su Meret, Ospina o su un nuovo acquisto. FOTO: Getty Images, Gollini L’edizione odierna de Il Mattino parla di Gollini come possibile colpo in casa Napoli. Il portiere, che ha giocato in prestito dall’Atalanta al Tottenham, ritornerà alla base, ma con l’intenzione di andare via. Il cartellino è fissato a 15 milioni e si potrebbe optare per un prestito con diritto di riscatto, come fatto con il Tottenham, o per una cessione a titolo ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 24 maggio 2022) Si è chiuso il campionato 2021/22 diA e ilpunta a costruire la squadra del domani, anche in vista del ritorno in Champions League. Già sono stati conclusi due acquisti dal club azzurro, ovvero l’attaccante georgiano Kvaratskhelia e il terzino uruguaiano Olivera. Resta ancora in bilico, però, la situazione portieri e l’indecisione sul se puntare suo su un nuovo acquisto. FOTO: Getty Images, Gollini L’edizione odierna de Il Mattino parla di Gollini come possibile colpo in casa. Il portiere, che ha giocato in prestito dall’Atalanta al Tottenham, ritornerà alla base, ma con l’intenzione di andare via. Il cartellino è fissato a 15 milioni e si potrebbe optare per un prestito con diritto di riscatto, come fatto con il Tottenham, o per una cessione a titolo ...

