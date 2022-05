Dargen D’Amico a X Factor (Di martedì 24 maggio 2022) Dargen D'Amico La giuria di X Factor 2022 prende forma con un’altra novità: ci sarà Dargen D’Amico. Il rapper e cantautore milanese, classe 1980, sbarca nel talent show di Sky Uno nel ruolo di giudice. “Per una volta nella vita vorrei sentire il peso del voto che do” sono le prime parole del cantante, artefice del tormentone Dove si balla presentato sul palco del Festival di Sanremo, in veste di giudice di X Factor. L’obiettivo – dice – è aiutare la musica italiana dopo un periodo delicato dovuto alla pandemia. Come? “Dobbiamo mettere le mani nella musica” afferma. E lui lo fa “mettendole” su X Factor. Dargen D’Amico è il terzo giudice ufficiale dopo i già annunciati Fedez e Ambra Angiolini. .@Dargendamico è giudice di ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 24 maggio 2022)D'Amico La giuria di X2022 prende forma con un’altra novità: ci sarà. Il rapper e cantautore milanese, classe 1980, sbarca nel talent show di Sky Uno nel ruolo di giudice. “Per una volta nella vita vorrei sentire il peso del voto che do” sono le prime parole del cantante, artefice del tormentone Dove si balla presentato sul palco del Festival di Sanremo, in veste di giudice di X. L’obiettivo – dice – è aiutare la musica italiana dopo un periodo delicato dovuto alla pandemia. Come? “Dobbiamo mettere le mani nella musica” afferma. E lui lo fa “mettendole” su Xè il terzo giudice ufficiale dopo i già annunciati Fedez e Ambra Angiolini. .@damico è giudice di ...

Advertising

trash_italiano : Secondo le indiscrezioni, in attesa di conferme ufficiali, questo dovrebbe essere il cast di #XF2022 ?? GIUDICI: F… - trash_italiano : ?? Dargen D’Amico, Fedez e Ambra Angiolini confermati ad #XF2022 ?? In attesa del quarto ed ultimo nome ? - radiofmfaleria : Dargen D'Amico - Dove Si Balla - sartori_vireak : RT @trash_italiano: Secondo le indiscrezioni, in attesa di conferme ufficiali, questo dovrebbe essere il cast di #XF2022 ?? GIUDICI: Fedez… - RADIOBRUNO1 : Dargen D’Amico è il terzo giudice di X Factor #Xfactor #DargenDAmico -