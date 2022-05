Calcio: Commisso, 'spero che Italiano resti' (Di martedì 24 maggio 2022) Firenze, 24 mag. - (Adnkronos) - "Ho sempre fatto i miei più grandi complimenti a lui e sono contento del suo lavoro. Non mi piace mandare via gente o cambiare. spero che Italiano resti e di queste cose ne parleremo nel prossimo futuro". Così il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, in merito al futuro del tecnico Vincenzo Italiano. Leggi su iltempo (Di martedì 24 maggio 2022) Firenze, 24 mag. - (Adnkronos) - "Ho sempre fatto i miei più grandi complimenti a lui e sono contento del suo lavoro. Non mi piace mandare via gente o cambiare.chee di queste cose ne parleremo nel prossimo futuro". Così il presidente della Fiorentina, Rocco, in merito al futuro del tecnico Vincenzo

