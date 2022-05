Gli artisti ricordano la strage di Capaci e Giovanni Falcone: Pelù, Eros, Sangiorgi e tanti altri (Di lunedì 23 maggio 2022) 30 anni fa, dopo la strage di Capaci, l’Italia non fu più la stessa. Alle 17:56 di sabato 23 maggio 1992 500 chili di tritolo, nitrato d’ammonio e T4 sventrarono l’A29 all’altezza dello svincolo per Capaci-Isola delle Femmine. In quel tratto stava transitando un corteo di 3 auto, una delle quali guidata dal giudice Giovanni Falcone che si stava recando all’aeroporto Punta Raisi di Palermo. Accanto a lui sua moglie, Francesca Morvillo. La strage di Capaci L’esplosione uccise 3 agenti della scorta: Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani, tutti a bordo della Croma marrone che precedeva il corteo. La Croma bianca che seguiva la scorta era guidata da Falcone, sua moglie Francesca e sul sedile posteriore sedeva l’autista Giuseppe Costanza. ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 23 maggio 2022) 30 anni fa, dopo ladi, l’Italia non fu più la stessa. Alle 17:56 di sabato 23 maggio 1992 500 chili di tritolo, nitrato d’ammonio e T4 sventrarono l’A29 all’altezza dello svincolo per-Isola delle Femmine. In quel tratto stava transitando un corteo di 3 auto, una delle quali guidata dal giudiceche si stava recando all’aeroporto Punta Raisi di Palermo. Accanto a lui sua moglie, Francesca Morvillo. LadiL’esplosione uccise 3 agenti della scorta: Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani, tutti a bordo della Croma marrone che precedeva il corteo. La Croma bianca che seguiva la scorta era guidata da, sua moglie Francesca e sul sedile posteriore sedeva l’autista Giuseppe Costanza. ...

Advertising

elisatoffoli : Verona sarà una festa! L’Arena, il Green Village, i concerti, gli incontri, le attività, gli artisti coinvolti…e so… - SaveChildrenIT : Grazie a tutti gli artisti che hanno aderito a #CryptoArt4Children, donando i loro #NFT - LissyNeumair : @_LaChicca__ Posso dirti? Non mi stupirei se fosse così. .. hanno sempre messo gli interessi propri davanti a tutti… - GoldenBackstage : Conferenza stampa di #LoveMi, il grande concerto per il sociale per la Fondazione Tog Together to Go che si terrà i… - publasvegas : RT @VittorioBanti: @repubblica Esattamente quel segnale politico che mi impedirà di guardare qualsiasi evento con protagonista @RobertoBoll… -