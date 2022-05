Elon Musk: la guida autonoma senza conducente su Tesla entro la fine del 2023. Dobbiamo credergli? (Di lunedì 23 maggio 2022) Musk in Brasile per una partnership con Starlink si fa scappare con i giornalisti che la sua flotta di autovetture avrà un sistema a guida autonoma ,senza la necessità di un conducente, entro la fine del 2023. Ennesima sparata o sarà la volta buona?... Leggi su dday (Di lunedì 23 maggio 2022)in Brasile per una partnership con Starlink si fa scappare con i giornalisti che la sua flotta di autovetture avrà un sistema ala necessità di unladel. Ennesima sparata o sarà la volta buona?...

Advertising

matteosalvinimi : Ma quanto mi piace Elon Musk?!? Niente da fare, negli Stati Uniti come in Italia la sinistra spesso è intollerante,… - AngeloCiocca : 'In passato ho votato per i democratici perché erano (prevalentemente) il partito della gentilezza. Ora sono divent… - Agenzia_Ansa : Elon Musk, il Ceo di Twitter deve provare che i profili fake sono sotto il 5% #ANSA - Terza3pagina : Elon Musk da Bolsonaro: 'Porto internet in Amazzonia' - TechBizIT : RT @franzrusso: #Twitter, #ElonMusk e il braccio di ferro sui #bot ?? -