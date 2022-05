Bmw M3 da drift | lo strumento ideale per la scuola di traversi

(Di lunedì 23 maggio 2022) Il progetto Sole curve di traverso esplora le possibilità che la pratica deling può offrire non solo in termine di divertimento e coinvolgimento ma anche di guida sicura. Le prime ore di lezione ...

drummer_crazy : Svegliatemi!#drift #drifting #bmw #acsi #campionato #2022GO #ilike #me #coppa #power #woman -

I corsi sono organizzati presso l'autodromo Castelletto di Branduzzo in provincia di Pavia, dove è stato allestito un apposito "parco" con numerosi esercizi e prove di abilità....dotazione di serie figurano sistemi quali l' MAnalyzer e l' M Laptimer , oltre al pulsante M Mode che consente al pilota di selezionare tre modalità di guida: Road ; Sport ; Track . Il...Leggera, potente e veloce, la nuova BMW M4 CSL è una sportiva pura, lungo il circuito del Nurburgring ha realizzato il giro più veloce di sempre per una BMW prodotta in serie.La BMW M4 CSL ha tolto ufficialmente i veli scoprendosi in anteprima mondiale prima del debutto "live" al Concorso d'Eleganza Villa d'Este (20-22 maggio). Come era stato preannunciato dai teaser dell ...