Atalanta, non va disprezzato l’8° posto. Ora ripartire motivati (Di lunedì 23 maggio 2022) Premessa: sabato sera l’Atalanta avrebbe potuto battere l’Empoli 5-0 che non sarebbe servito a conquistare un posto nella prossima Conference League. I nerazzurri hanno avuto la sfortuna di incrociare nell’epilogo del campionato la Juve imbarazzante degli ultimi turni – da quando era matematicamente sicura di essere in Champions – e purtroppo si prospettava un solo un pronostico nella schedina di Firenze: 1. Con i bianconeri già in vacanza era prevedibile che la motivata Fiorentina avrebbe vinto la partita, com’è puntualmente avvenuto. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 23 maggio 2022) Premessa: sabato sera l’avrebbe potuto battere l’Empoli 5-0 che non sarebbe servito a conquistare unnella prossima Conference League. I nerazzurri hanno avuto la sfortuna di incrociare nell’epilogo del campionato la Juve imbarazzante degli ultimi turni – da quando era matematicamente sicura di essere in Champions – e purtroppo si prospettava un solo un pronostico nella schedina di Firenze: 1. Con i bianconeri già in vacanza era prevedibile che la motivata Fiorentina avrebbe vinto la partita, com’è puntualmente avvenuto.

