Sei sorelle anticipazioni: inizia con un evento drammatico (Di domenica 22 maggio 2022) Vediamo meglio insieme qualche informazione in più per quanto riguarda la nuova soap opera della Rai, ovvero Sei sorelle. Come sappiamo la prossima settimana finiranno anche le repliche della prima stagione del Paradiso delle Signore ed inizierà una nuovissima soap opera che si chiama Sei sorelle, al momento c’è molta curiosità. E noi oggi vogliamo L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 22 maggio 2022) Vediamo meglio insieme qualche informazione in più per quanto riguarda la nuova soap opera della Rai, ovvero Sei. Come sappiamo la prossima settimana finiranno anche le repliche della prima stagione del Paradiso delle Signore ed inizierà una nuovissima soap opera che si chiama Sei, al momento c’è molta curiosità. E noi oggi vogliamo L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

PSaltato : @MonsieurPaul6 @stevevicrn @Saretta_Gas87 @SassuoloUS E perché dovresti aver paura,?qui si parla si impreca si sfot… - emmemme77 : RT @CIAfra73: Sei sorelle e Un altro domani: in Italia due nuove serie daily spagnole, rispettivamente nel pomeriggio delle reti ... https:… - Federic01996 : RT @CIAfra73: Sei sorelle e Un altro domani: in Italia due nuove serie daily spagnole, rispettivamente nel pomeriggio delle reti ... https:… - CIAfra73 : Sei sorelle e Un altro domani: in Italia due nuove serie daily spagnole, rispettivamente nel pomeriggio delle reti… - TvCircle1 : RT @TvCircle1: La forza di sei sorelle in un mondo dominato dagli uomini; una grande storia tutta al femminile in onda in prima visione ass… -