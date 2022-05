Gazzetta, prima collezione NFT per omaggiare il Milan campione d’Italia (Di domenica 22 maggio 2022) La Gazzetta dello Sport ha lanciato 4 tipologie diverse di NFT per valore, rarità e vantaggi. Lo ha fatto per festeggiare lo scudetto del Milan 2021-22. Leggi su pianetamilan (Di domenica 22 maggio 2022) Ladello Sport ha lanciato 4 tipologie diverse di NFT per valore, rarità e vantaggi. Lo ha fatto per festeggiare lo scudetto del2021-22.

Advertising

Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi: ?? LO SCUDETTO FA 90 Tutte le #notizie ?? - Gazzetta_it : La prima pagina della Gazzetta di oggi: ?? POGBA HA DETTO JUVE Le notizie ?? - Gazzetta_it : La prima volta di Paul Singer: ci sarà anche lui a Reggio Emilia? - ItaliaStartUp_ : Gazzetta, prima collezione NFT per omaggiare il Milan campione d’Italia - Pianeta Milan - thebest10adp : @Gazzetta_it domani prima pagina in nero per il lutto -