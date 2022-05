Ufficiale, Pecchia lascia la Cremonese nonostante la promozione in Serie A: "Ho ascoltato me stesso". (Di sabato 21 maggio 2022) La promozione in Serie A non è bastata, Fabio Pecchia ha deciso di lasciare la Cremonese. A comunicarlo è lo stesso allenatore, in una lettera pubblicata dal club grigiorosso:“C’è un momento,... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 21 maggio 2022) LainA non è bastata, Fabioha deciso dire la. A comunicarlo è loallenatore, in una lettera pubblicata dal club grigiorosso:“C’è un momento,...

Advertising

MCriscitiello : Ufficiale: Pecchia lascia la Cremonese. Ha un accordo con il Benevento in caso di permanenza in B dei sanniti dove… - serieB123 : SerieB Pecchia shock: l’annuncio UFFICIALE sul suo futuro alla Cremonese - Pall_Gonfiato : Ufficiale, #Pecchia lascia la #Cremonese nonostante la promozione in #SerieA: 'Ho ascoltato me stesso'. - Francescociv : RT @MCriscitiello: Ufficiale: Pecchia lascia la Cremonese. Ha un accordo con il Benevento in caso di permanenza in B dei sanniti dove il DS… - SerieBNewsCom : #Pecchia shock ??: ufficiale l'addio ?? alla #Cremonese ?? -