Street food, visite guidate e spettacoli per famiglie: il week-end in provincia (Di sabato 21 maggio 2022) Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano lo Street food a Seriate, svariate visite guidate alla scoperta del territorio e spettacoli per famiglie. Ecco la panoramica degli eventi promossi in provincia sabato 21 e domenica 22 maggio. ALBINO – "Valgua Climbing Festival" ad Albino BOTTANUCO – Festa dell'oratorio a Bottanuco BREMBATE – Mercato Contadino a Brembate BRIGNANO GERA D'ADDA – "Il Castello Armonico", a Brignano concerto di Yuna Tamogami COMUN NUOVO – I racconti di Biblofestival a Comun Nuovo LOVERE – Stagione dei concerti all'Accademia Tadini – A Lovere in scena "Sicut in inferno sunt" – Feste patronali a Lovere MOZZANICA – Mozzanica da scoprire PRADALUNGA – A Pradalunga concerto dei 3×2 PRESEZZO – A ...

