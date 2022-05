“La folle tentazione dell’eterno” | presentata al Castello Chigi di Ostia la raccolta di poesie di Fernanda Romagnoli

(Di sabato 21 maggio 2022)– Il 14 maggio è stata, presso il, “La” l’ultima e più completadelledi, poetessa romana scomparsa nel 1986, che, insieme alla famiglia, ha vissuto gli ultimi 10 anni a Casal Palocco. La presentazione del libro, edito da Interno Poesia di Andrea Cati, ha rappresentato l’inizio di un percorso virtuoso teso all’affermazione della poetessa nei confronti del grande pubblico, dopo gli infiniti apprezzamenti della critica più importante in Italia e non soltanto. Nella sua seppur breve vita (70 anni) è stata stimata e spronata alla poesia da grandi letterati e poeti, come Attilio Bertolucci, Carlo Betocchi, ...

