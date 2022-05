Kharkiv, i corpi di soldati russi sepolti con le croci dagli ucraini. Il capo della polizia: tra i cadaveri anche un alto comandante di Mosca – Le foto (Di sabato 21 maggio 2022) Le autorità ucraine hanno trovato un luogo di sepoltura di soldati russi a Zolochiv, nella regione di Kharkiv. I corpi sarebbero stati sotterrati dai residenti che avrebbero poi posto delle croci di legno fatte a mano sulle tombe. Lo segnala il capo della polizia di Kharkiv, Serhiy Bolvinov, sul suo profilo Facebook. Qui ha spiegato che, al momento, sono stati trovati 6 cadaveri con addosso la divisa della Federazione Russa dopo che la polizia ha scavato per poter identificare i corpi. Tra questi è stato trovato anche il cadavere del tenente colonnello Vitaly Gerasimov, di cui la direzione dell’intelligence del ministero della Difesa ... Leggi su open.online (Di sabato 21 maggio 2022) Le autorità ucraine hanno trovato un luogo di sepoltura dia Zolochiv, nella regione di. Isarebbero stati sotterrati dai residenti che avrebbero poi posto delledi legno fatte a mano sulle tombe. Lo segnala ildi, Serhiy Bolvinov, sul suo profilo Facebook. Qui ha spiegato che, al momento, sono stati trovati 6con addosso la divisaFederazione Russa dopo che laha scavato per poter identificare i. Tra questi è stato trovatoil cadavere del tenente colonnello Vitaly Gerasimov, di cui la direzione dell’intelligence del ministeroDifesa ...

