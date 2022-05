Jenin, così muore un ragazzo palestinese. E nessuno lo ricorderà (Di sabato 21 maggio 2022) Non era un giornalista conosciuto. O un volto conosciuto della televisione. Non aveva un passaporto americano. La sua morte non fa notizia, non solleva proteste internazionali, peraltro senza alcuna ... Leggi su globalist (Di sabato 21 maggio 2022) Non era un giornalista conosciuto. O un volto conosciuto della televisione. Non aveva un passaporto americano. La sua morte non fa notizia, non solleva proteste internazionali, peraltro senza alcuna ...

la reazione militare israeliana si è innestata su una presenza a Jenin e nella Cisgiordania ... Così Paola Caridi. La lettera dei 57 Ne dà conto Ben Samuels, corrispondente di Haaretz a Washington. ... Una Patria ai palestinesi. Ne hanno meno diritto degli ucraini ... 'Durante gli arresti effettuati nel campo profughi di Jenin, il fuoco pesante e incontrollato è stato diretto contro le forze dell'Idf, così come gli spari più precisi e la detonazione di esplosivi ...