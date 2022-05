Il piano italiano per la pace è già stato stoppato da Ue e Kiev Ma i giornaloni celebrano comunque Draghi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 21 maggio 2022) Nuovo schiaffo al Governo dei Migliori. Ilper la, elaborato dalla Farnesina in stretto coordinamento con Marioe presentato dal ministro Luigi Di Maio al segretario generale dell’Onu Antonio Guterres oltre che agli sherpa del G7, vienedall’Europa e guardato con sospetto dalla stessa Ucraina. Ilper labocciato dall’Ue Ilper la, anticipato da Repubblica, si dispiega in quattro mosse: l’immediato cessate il fuoco; la garanzia che l’Ucraina rimanga neutrale ed entri nell’Unione europea; una soluzione compromesso per le zone contese; un nuovo accordo multilaterale sulla sicurezza in Europa. Ebbene ...