Berlusconi: «Ucraina paese aggredito e dobbiamo aiutarlo a difendersi» (Di sabato 21 maggio 2022) Ha parlato anche della situazione internazionale e della guerra in Ucraina Silvio Berlusconi. Lo ha fatto dal palco della convention di Forza Italia a Napoli, dove ha tenuto un discorso durato oltre un'ora. Guerra in Ucraina, Berlusconi pone l'accento sulla rilevanza storica del momento Il Cavaliere ha posto l'accento su livelli di tensione che per l'Europa erano praticamente sconosciuti dalla fine della seconda Guerra Mondiale. «Nessun conflitto europeo dal Dopoguerra ad oggi – ha ricordato - aveva mai visto coinvolta direttamente in Europa una superpotenza come la Russia. Non posso che condividere l'orrore ed il dolore per le tragiche immagini e le terribili notizie che ci vengono dall'Ucraina». La minaccia nucleare Una constatazione a cui si aggiunge anche la preoccupazione per toni verbali ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 21 maggio 2022) Ha parlato anche della situazione internazionale e della guerra inSilvio. Lo ha fatto dal palco della convention di Forza Italia a Napoli, dove ha tenuto un discorso durato oltre un'ora. Guerra inpone l'accento sulla rilevanza storica del momento Il Cavaliere ha posto l'accento su livelli di tensione che per l'Europa erano praticamente sconosciuti dalla fine della seconda Guerra Mondiale. «Nessun conflitto europeo dal Dopoguerra ad oggi – ha ricordato - aveva mai visto coinvolta direttamente in Europa una superpotenza come la Russia. Non posso che condividere l'orrore ed il dolore per le tragiche immagini e le terribili notizie che ci vengono dall'». La minaccia nucleare Una constatazione a cui si aggiunge anche la preoccupazione per toni verbali ...

Advertising

elio_vito : Con queste dichiarazioni su Putin, sul basta armi all’Ucraina, l’Italia che sarebbe in guerra, l’Ucraina che deve a… - fattoquotidiano : Berlusconi: “Con l’invio di armi in Ucraina anche noi in guerra, meglio non fare pubblicità. No ad aggressione cont… - repubblica : Guerra in Ucraina, Berlusconi da' una mano all'amico Putin. Gas e provvigioni d'oro, tutti gli affari nella dacia d… - iceman23101981 : RT @cpetruccioli: Per quello che ha detto a Napoli (La UE convinca l'Ucraina ad accettare le domande !!!!!! di Putin) Il Partito Popolare E… - lawetorder : RT @elio_vito: Con queste dichiarazioni su Putin, sul basta armi all’Ucraina, l’Italia che sarebbe in guerra, l’Ucraina che deve accettare… -