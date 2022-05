Atalanta | Percassi | “Ripartiamo dal lavoro degli ultimi anni con Gasperini”

Leggi su sportface

(Di sabato 21 maggio 2022) “È stata un’annata un po’ dai due volti, nella seconda parte siamo stati sfortunati. Abbiamo comunque fatto bene in campionato e in Europa, abbiamo faticato un po’ alla fine in campionato.dalfatto negliche ci ha portato in alto, per tornare più forti il prossimo anno. Seda? Sì, assolutamente“. Queste le parole a Dazn dell’ad dell’, Luca, dopo la sconfitta con l’Empoli e la mancata conquista di un posto in Europa per il prossimo anno. “Dobbiamo essere soddisfatti anche quest’anno. Pensiamo di avere una squadra che aveva tutto per raggiungere determinate posizioni, quindi qualche errore è stato fatto.col pensiero dell’, facendo ...