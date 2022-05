Arriva Honor 70 per fine maggio: ecco com’è la nuova gamma, prezzo e scheda (Di sabato 21 maggio 2022) Parola d’Honor. E’ in arrivo il nuovo smartphone (in realtà due, della stessa gamma) dell’ex compagnia di proprietà di Huawei, attraverso il quale vengono commercializzati alcuni dispositivi elettronici dell’impresa cinese. Ormai si sa praticamente tutto. Honor – Adobe StockE’ stata proprio la nota azienda di Shenzhen a condividere sul proprio sito web sia le immagini ufficiali della versione “vanilla”, sia i render di tutti le colorazioni degli Honor 70. Si chiama così, infatti, la nuova gamma di smartphone. Il dispositivo è apparso anche nelle riprese dal vivo, seduto accanto all’Honor 70 Pro, rivelando piccole modifiche al design che renderanno più facile differenziare entrambe le versioni dei nuovi cellulari made in ... Leggi su computermagazine (Di sabato 21 maggio 2022) Parola d’. E’ in arrivo il nuovo smartphone (in realtà due, della stessa) dell’ex compagnia di proprietà di Huawei, attraverso il quale vengono commercializzati alcuni dispositivi elettronici dell’impresa cinese. Ormai si sa praticamente tutto.– Adobe StockE’ stata proprio la nota azienda di Shenzhen a condividere sul proprio sito web sia le immagini ufficiali della versione “vanilla”, sia i render di tutti le colorazioni degli70. Si chiama così, infatti, ladi smartphone. Il dispositivo è apparso anche nelle riprese dal vivo, seduto accanto all’70 Pro, rivelando piccole modifiche al design che renderanno più facile differenziare entrambe le versioni dei nuovi cellulari made in ...

