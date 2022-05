Tutti i perché del passo indietro di Schröder da Rosneft (Di venerdì 20 maggio 2022) Era solo questione di tempo il passo indietro dell’ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder dal consiglio di sorveglianza del colosso russo Rosneft. Troppo intense le pressioni esterne sulla Spd e gli imbarazzi interni che si sono riverberati, di riflesso, sul cancelliere Olaf Scholz, già alle prese con problemi di natura politica. Assieme all’ex cancelliere, che non ha mai condannato l’invasione russa dell’Ucraina, si sfila anche il magnate Matthias Warnig, nome di peso nel panorama della finanza russo-teutonica. È solo l’inizio Si sta discutendo anche dell’abolizione del suoi benefit da ex cancelliere, quantificati in un fondo da 400.000 euro. Ma questo potrebbe essere solo il primo passo di un più lungo addio alle utilities russe. “Anche se accade in ritardo, accolgo con favore questo ... Leggi su formiche (Di venerdì 20 maggio 2022) Era solo questione di tempo ildell’ex cancelliere tedesco Gerharddal consiglio di sorveglianza del colosso russo. Troppo intense le pressioni esterne sulla Spd e gli imbarazzi interni che si sono riverberati, di riflesso, sul cancelliere Olaf Scholz, già alle prese con problemi di natura politica. Assieme all’ex cancelliere, che non ha mai condannato l’invasione russa dell’Ucraina, si sfila anche il magnate Matthias Warnig, nome di peso nel panorama della finanza russo-teutonica. È solo l’inizio Si sta discutendo anche dell’abolizione del suoi benefit da ex cancelliere, quantificati in un fondo da 400.000 euro. Ma questo potrebbe essere solo il primodi un più lungo addio alle utilities russe. “Anche se accade in ritardo, accolgo con favore questo ...

Pontifex_it : La Chiesa è sempre grata per ogni espressione di carità fraterna e di cura mostrata a tutti coloro che sono stati s… - Palazzo_Chigi : Sommacampagna, Draghi: Chi attacca ha sempre torto. Bisogna tenere in mente la differenza tra chi attacca e chi è a… - robersperanza : La campagna di vaccinazione a livello globale ci ha fatto aprire una stagione diversa. Dobbiamo ora continuare a so… - giordi63 : RT @ozakiyuko1: Da ricercare tra queste cose. Il governo tagliato tutto per la scuola, insegnanti poco preparati, le attrezzature inesisten… - karestrega : RT @skandalousz: Io odio essere cosiiiij mi sale ansia appena una cosa non va come voglio io perche in testa mia se ho il controllo di tutt… -