Spese - detrazioni e deroghe | tutte le possibili novità sul Superbonus

(Di venerdì 26 aprile 2024) Una serie di emendamenti bipartisan - presentati da esponenti di FI, Lega, Iv, Avs, Pd e M5s - al Dlin discussione in Commissione Finanze del Senato chiede di estendere fino a 10 anni, in alcuni casi 15, leper il. In una serie di testi emendativi depositati a Palazzo Madama si chiede che «per lesostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023 la detrazione» possa essere ripartita «su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2024». La soluzione di estendere le annualità di rimborso fiscale, in teoria, potrebbe consentire di aumentare la platea dei beneficiari, permettendo di ottenere la maggior parte del rimborso anche a coloro che hanno una capienza fiscale inferiore. Nelle scorse settimane l'Agenzia delle Entrate ...