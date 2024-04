Lollobrigida - la Sovranità alimentare in Costituzione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Lanellaitaliana. E' l'annuncio fatto dal ministro dell'Agricoltura, dellae delle Foreste, Francesco, in chiusura del suo intervento alla conferenza programmatica FdI, a Pescara. Una modifica dell'articolo 32. "Chiederemo di aggiungere questo passaggio: la Repubblica garantisce la sana alimentazione del cittadino. A tal fine persegue il principio dellae tutela i prodotti simbolo dell'Identità nazionale, un dovere non della destra, non della sinistra, ma di tutti gli italiani", ha detto il ministro.