Beach volley - Viscovich Dal Corso ai playoff per entrare negli ottavi dopo due battaglie a Xiamen

(Di venerdì 26 aprile 2024) Primo scoglio superato (e non era affatto scontato) per la coppia italiana composta da Gianluca Dale Marcoche hanno chiuso al terzo posto il girone e nella notte italiana affronteranno il secondo ostacolo del Challenge di >in Cina, ilperdi finale contro i portoghesi Pedrosa/Campos in una sfida tra giovani leve del. Gli azzurri hanno sfiorato il colpaccio già al primo turno contro i brasiliani Pedro Solberg/Guto che sono riusciti ad avere la meglio 2-1oltre un’ora di partita giocata ad altissimo livello dalle due coppie. Nel primo set il primo tentativo di fuga dei brasiliani (10-7) è stato rintuzzato dagli azzurri che hanno pareggiato a quota ...

