Ginnastica artistica - Europei 2024 | risultati e podi finali di specialità Whitehous - McClenaghan e Petrounias sugli scudi

Non arriva un'altra med agli a per l'Italia nella terza giornata degli Europei di Ginnastica artistica in corso presso la Fiera di Rimini . Una serata dedicata alle prime tre finali di specialità senior, con il solo Salvatore Maresca impegnato agli anelli , senza però riuscire ad avvicinarsi al podio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.10: E’ il momento del favorito della vigilia, il greco Eleftherios Petrounias 20.09: Punteggio di 14.500 per il turco Colak che si inserisce in ultima posizione alle spalle di Maresca 20.08: Piccolo saltello in uscita dagli anelli. Vediamo il ...

