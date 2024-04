Elezioni europee | appello di Mattarella Caos Pd - Schlein ritira il nome dal simbolo

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il presidente della Repubblica, Sergio, ha invitato i cittadini italiani a recarsi alle urne l’8 e il 9 giugno per votare alle. Una tornata particolarmente importante, a giudizio del capo dello Stato, per il futuro e la tenuta stessa della Ue. “Circa 400 milioni di cittadini andranno al voto e sarà un grande esercizio di democrazia” ha detto il presidente. “Mi auguro una grande partecipazione al voto. Così i cittadini diventano protagonisti del loro futuro”. Poi sarà compito delle istituzioni, ha argomentato, fare in modo che l’Unione diventi un soggetto protagonista della scena internazionale. “Non possiamo rimanere in una condizione in cui l’Europa sia solo spettatore (…). Questa è una stagione che richiede il coraggio di riforme incisive“. Le parole di Sergio ...

Il generale Vannacci che non si dice antifascista contro Ilaria Salis antifascista militante al punto di essere accusata in Ungheria di violenza politica. Vannacci , candidato in tutta... Continua a leggere>>

Pescara, 26 apr. (Adnkronos) - Confermare il risultato "messo a segno alle politiche per noi, come sostenuto dalla premier Giorgia Meloni, sarebbe la soglia del successo", tanto "più dopo due anni di governo in un periodo particolarmente difficile" per l'Europa: prova è che "quasi dappertutto chi ... Continua a leggere>>

elezioni europee / ANTONELLA BALLONE: “PIÙ CRESCE FORZA ITALIA, PIÙ L’ITALIA SARÀ FORTE IN EUROPA” - Dall’Abruzzo alla Campania, passando per la Basilicata, la Puglia, la Calabria, per finire con incontri in Molise e Basilicata: è una campagna elettorale di grande impegno per Antonella Ballone, candi ...

Continua a leggere>>

Lega, Vannacci capolista nell’Italia centrale alle europee - ROMA- “Il leader della Lega Matteo Salvini è a Roma e sta lavorando alle liste in vista delle elezioni europee: il generale Roberto Vannacci, la cui candidatura ha suscitato grande interesse anche in ...

Continua a leggere>>

Scrutatori per le europee, candidature entro il 9 maggio - Ci sono ancora due settimane di tempo, fino a giovedì 9 maggio, per comunicare la propria disponibilità a svolgere la funzione di scrutatori in occasione delle elezioni europee in calendario sabato 8 ...

Continua a leggere>>