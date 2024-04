Terremoto a Taiwan - scossa di magnitudo 6 1 | la terra trema anche nella capitale Taipei

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024), 26 aprile 2024 – Undi6.1 ha colpito. Lo fa sapere l'agenzia meteorologica locale. Il sisma, avvenuto alle 2.21 del mattino (19.21 in Italia) appena al largo della costa, ha colpito a una profondità di 24,9 chilometri e ha fatto scattare l'allarme dei telefoni cellulari. L'epicentro è stato individuatocontea orientale di Hualien. La, dicono media locali, è stata avvertita. Secondo l'Amministrazione meteorologica centrale dell'isola, non è stato segnalato un immediato allarme tsunami. Al momento non ci sono notizie di danni o vittime. Ancora paura, quindi, adopo il ...