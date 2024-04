Ciclismo - il Passo del Mortirolo potrebbe presto diventare ‘Cima Pantani’

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 aprile 2024) Ildelessere intitolato a Marco Pantani. “Il presidente del Consorzio turistico, Gigi Negri, dopo l’autorizzazione ricevuta dalla signora Tonina – spiega il super tifoso del ‘Pirata’ Lorenzo Tomasi – auspica che i due Comuni di Mazzo in Valtellina e di Monno, in provincia di Brescia, assumano a breve la prescritta delibera” per intitolare ildel. “Successivamente verrà concordata con i vari attori la data dell’inaugurazione della nuova statua di Marco, in via di approntamento, grazie anche ai contributi che Gigi Negri sta reperendo, e contestualmente procedere all’ufficialità dell’intitolazione”. SportFace.