Rinnovabili - Graded illumina i campi da basket per disabili negli Emirati Arabi

Rinnovabili , sport e inclusione: Graded , società a capo di un gruppo specializzato nel settore della produzione di energia da fonti sostenibili, attivo in Italia ed all’estero ma con quartier generale a Napoli, sta realizzando interventi di efficientamento energetico nei campi da basket per ... Continua a leggere>>

Continua per Graded l’espansione negli Emirati Arabi Uniti con lo sviluppo di nuove tecnologie sul territorio, attraverso la Branch Dubai che ha stretto accordi con Istituzioni, centri di ricerca e Atenei locali come il Rochester Institute of Technology. La società guidata da Vito Grassi è uno dei ...

Continua a leggere>>