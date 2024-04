PNRR 4 – istruzione diventa legge - Marotta | L’impegno di Fratelli d’Italia ha pagato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa protesta del mondo della scuola e degli insegnanti di sostegno, italiani e campani in particolare, ha prodotto l’esito sperato con l’approvazione del decreto4 che e’ passato al Senato ed e’to. Un sospiro di sollievo per i professionisti del settore che vedono uno spiraglio in fondo al tunnel dopo che il decreto Milleproroghe, infatti, aveva eliminato la possibilità di ricorrere alla procedura straordinaria ex articolo 59, in base alla quale, per tre anni, era stato possibile coinvolgere gli insegnanti specializzati al sostegno nell’immissione in ruolo. Un decreto che riguarda le assunzioni per gli insegnanti di sostegno, assistenti ATA aggiuntivi, reclutamento, orientamento e ITS. Un cambio radicale nel mondo dell’. “La notizia che ci abbiamo desiderato che ...