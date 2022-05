Terremoto in Emilia dieci anni dopo, Mattarella alla cerimonia: “Ferita cancellata da solidarietà, ricostruzione e impegno” (Di venerdì 20 maggio 2022) “Voglio dirvi grazie per quello che avete fatto in questi anni per cancellare una Ferita così grave, che rimane ancora nell’animo, nel ricordo e nelle impressioni di tutti coloro che l’hanno avvertita. Però quella Ferita è cancellata da quanto avvenuto di ricostruzione, solidarietà, impegno”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un breve intervento alla stazione ‘Rulli Frulli’ di Finale Emilia, dopo l’esibizione della banda inclusiva di ragazzi e bambini, inaugurata oggi nel decennale del Terremoto dell’Emilia. “Si è posto il problema di cosa fare a suo tempo di questo spazio e non poteva esserci soluzione migliore che affidarlo a Rulli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) “Voglio dirvi grazie per quello che avete fatto in questiper cancellare unacosì grave, che rimane ancora nell’animo, nel ricordo e nelle impressioni di tutti coloro che l’hanno avvertita. Però quellada quanto avvenuto di”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, in un breve interventostazione ‘Rulli Frulli’ di Finalel’esibizione della banda inclusiva di ragazzi e bambini, inaugurata oggi nel decennale deldell’. “Si è posto il problema di cosa fare a suo tempo di questo spazio e non poteva esserci soluzione migliore che affidarlo a Rulli ...

