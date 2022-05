Advertising

chiaramilanista : @Paolo85834406 Il Milan è il mio primo ricordo e amore - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@acmilan, il ricordo #social di #NereoRocco: 110 anni fa la nascita del 'Paròn' - #TBT #Amarcord #Rocco #ACMilan #Milan… - PianetaMilan : .@acmilan, il ricordo #social di #NereoRocco: 110 anni fa la nascita del 'Paròn' - #TBT #Amarcord #Rocco #ACMilan… - DionisioMinerva : @Andry___92 @auro_milan @LucaMarelli72 @SassuoloUS Non ricordo avessimo giocato il derby contro l'Inter con Radu in… - eltucusalamanca : @jackieboy1908 Mamma mia, me lo ricordo ancora al palermo se lo contendevano inter, milan e juve e ci ho sperato fino all’ultimo giorno -

Pianeta Milan

Di San Siro in tv, da piccolo,certe inquadrature vertiginose, dal punto più alto degli spalti, a picco sul campo. Il ... il risultato in sovrimpressione: Inter contro. Un mio compagno di ...'Sì, e in effetti ero a Perugia anche un anno prima, per lo scudetto del, anche quello in ...un commento finale di Sandro Ciotti a un Roma - Samp arbitrato da Concetto Lo Bello, che nell'... Milan, il ricordo social di Rocco: 110 anni fa la nascita del ‘Paròn’ Nella storia di questo Milan ci sono stati momenti che hanno fatto da spartiacque. Spesso si ricorda quella sconfitta bruciante a Bergamo contro l'Atalanta per cinque reti a zero, a cui è seguito ...L'ex difensore Roberto Cravero ha parlato in diretta durante Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Niccolò Ceccarini: “Le attenzioni sono ...