Advertising

wolfman690069 : RT @Gazzetta_it: #Lasiri nella storia: batte Prajanchai e conquista il titolo mondiale #MuayThai One Championship - Gazzetta_it : #Lasiri nella storia: batte Prajanchai e conquista il titolo mondiale #MuayThai One Championship -

La Gazzetta dello Sport

Battaglia Pur non partendo con il favore dei pronostici,è riuscito a superare il campione in carica in tre round agguerritissimi. L'italo marocchino è stato bravissimo nel non dare punti di ...Battaglia Pur non partendo con il favore dei pronostici,è riuscito a superare il campione in carica in tre round agguerritissimi. L'italo marocchino è stato bravissimo nel non dare punti di ... Lasiri nella storia: batte Prajanchai e conquista il titolo mondiale Muay Thai One Championship