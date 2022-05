Isabella, la figlia 29enne di Tom Cruise e Nicole Kidman “vive in una villetta spartana con dei rettili. È anche auditor di Scientology” (Di venerdì 20 maggio 2022) Alla figlia di Tom Cruise piace vivere in maniera spartana e in mezzo ai rettili. I tabloid inglesi sono andati nelle scorse ore in solluchero per le dichiarazioni dei vicini di casa londinesi della 29enne Isabella, figlia di papà Tom e mamma Nicole Kidman. Già, perché i soliti vicini impiccioni hanno raccontato ai gossipari d’oltremanica che Belle vive in una normale villetta a un piano con tre stanze da letto e giardinetto antistante nel sud di Londra. La casetta si trova a poche centinaia di metri da quella dei genitori del marito di Belle, Max Parker. Secondo lo sguardo stupefatto e indiscreto del vicinato Belle vivrebbe anche con il cucciolo di un rettile. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Alladi Tompiacere in manierae in mezzo ai. I tabloid inglesi sono andati nelle scorse ore in solluchero per le dichiarazioni dei vicini di casa londinesi delladi papà Tom e mamma. Già, perché i soliti vicini impiccioni hanno raccontato ai gossipari d’oltremanica che Bellein una normalea un piano con tre stanze da letto e giardinetto antistante nel sud di Londra. La casetta si trova a poche centinaia di metri da quella dei genitori del marito di Belle, Max Parker. Secondo lo sguardo stupefatto e indiscreto del vicinato Belle vivrebbecon il cucciolo di un rettile. ...

