Epatiti, emorragie cerebrali sotto i 15 anni Miocarditi , a parte gli atleti, 18-40 anni

Con 55.434 decessi nel solo 2018 le malattie cerrebrovascolari sono la seconda causa di morte in Italia, mentre l'è la principale causa di disabilità nell'adulto e la seconda di demenza. Ma prevenirle o quantomeno limitarne gli effetti. Come Con uno stile di vita sano e intervenendo in tempo in caso di ...... sanguinamento intracranico eemorragico. Il rischio di questi eventi avversi è più alto ...del rischio assoluto di eventi cardiovascolari maggiori e a piccoli aumenti assoluti di... Ictus ed emorragie, come riconoscerle e prevenirle: ecco la (nuova) guida del Ministero Con 55.434 decessi nel solo 2018 le malattie cerrebrovascolari sono la seconda causa di morte in Italia, mentre l'ictus è la principale causa di disabilità nell'adulto e ...In provincia di Ravenna si verificano circa 600 casi di ictus all’anno (80% di origine ischemica e il 20% di tipo emorragico). L’ictus cerebrale è una ...