Gioia azzurra per Parisi, ecco la chiamata di Mancini per lo stage a Coverciano (Di venerdì 20 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Fabiano Parisi vola in azzurro. La chiamata è arrivata da parte del commissario tecnico della nazionale italiana, Roberto Mancini. L’occasione è lo stage che prenderà il via dal prossimo 24 al 26 maggio. “Questa sessione è la prima di un percorso che la FIGC, di concerto con le Leghe e i Club, ha deciso di intraprendere con l’obiettivo di agevolare la transizione dalle Nazionali Giovanili alla Nazionale A e ampliare la base dei calciatori selezionabili” si legge nella nota della FIGC. L’esterno di Serino in forza all’Empoli ha collezionato ad oggi 1458 minuti giocati distribuiti in 24 gettoni con un assist all’attivo. I convocati Primo Gruppo: Raoul Bellanova (Cagliari), Nicolò Cambiaghi (Pordenone), Marco Carnesecchi (Cremonese), Nicolò Casale (Verona), Giuseppe Caso (Cosenza), ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 20 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Fabianovola in azzurro. Laè arrivata da parte del commissario tecnico della nazionale italiana, Roberto. L’occasione è loche prenderà il via dal prossimo 24 al 26 maggio. “Questa sessione è la prima di un percorso che la FIGC, di concerto con le Leghe e i Club, ha deciso di intraprendere con l’obiettivo di agevolare la transizione dalle Nazionali Giovanili alla Nazionale A e ampliare la base dei calciatori selezionabili” si legge nella nota della FIGC. L’esterno di Serino in forza all’Empoli ha collezionato ad oggi 1458 minuti giocati distribuiti in 24 gettoni con un assist all’attivo. I convocati Primo Gruppo: Raoul Bellanova (Cagliari), Nicolò Cambiaghi (Pordenone), Marco Carnesecchi (Cremonese), Nicolò Casale (Verona), Giuseppe Caso (Cosenza), ...

