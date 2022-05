F1 GP Spagna, Hamilton: “Stiamo facendo il massimo. Miami? Sfortunati” (Di venerdì 20 maggio 2022) “Prospettive? Ogni volta spero siano buone e come team Stiamo facendo il massimo, sono fiero della squadra. La macchina è diversa dai test e sarà utile per una comparazione. Anche allora c’era il saltellamento e sarà interessante vedere i miglioramenti. Miami? Non ho problemi sulla strategia, abbiamo avuto un po’ di sfortuna. Ma per gli spettatori non credo sia facile comprendere ciò che accade in macchina, col battito cardiaco altissimo”. Lo ha detto Lewis Hamilton, pilota della Mercedes, nella conferenza stampa del Gran Premio di Spagna di Formula 1. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) “Prospettive? Ogni volta spero siano buone e come teamil, sono fiero della squadra. La macchina è diversa dai test e sarà utile per una comparazione. Anche allora c’era il saltellamento e sarà interessante vedere i miglioramenti.? Non ho problemi sulla strategia, abbiamo avuto un po’ di sfortuna. Ma per gli spettatori non credo sia facile comprendere ciò che accade in macchina, col battito cardiaco altissimo”. Lo ha detto Lewis, pilota della Mercedes, nella conferenza stampa del Gran Premio didi Formula 1. SportFace.

