Donald Trump se lo domanda ancora: è stato un incidente oppure no? (Di venerdì 20 maggio 2022) Durante i quattro anni di presidenza, anche Trump ha dovuto rispondere alle innumerevoli domande che gli venivano fatte su un’eventuale presenza aliena. Uno dei figli, in particolar modo, lo ha stressato per lungo tempo per sapere quali segreti il Pentagono nasconda su molte vicende misteriose. Don Jr Trump ha cercato di carpire i segreti conosciuti dal padre, mentre era alla presidenza degli Stati Uniti, ma non è mai riuscito ad avere risposte chiare. Riuscirà ad averle presto l’opinione pubblica mondiale? Donald Trump (t-online) – curiosauro.itTrump ci crede o non ci crede? Donald Trump, come presidente degli Stati Uniti, è a conoscenza di molti segreti che non potrà mai divulgare. Alcuni di questi riguardano proprio le questioni dello spazio e di una possibile vita ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 20 maggio 2022) Durante i quattro anni di presidenza, ancheha dovuto rispondere alle innumerevoli domande che gli venivano fatte su un’eventuale presenza aliena. Uno dei figli, in particolar modo, lo ha stressato per lungo tempo per sapere quali segreti il Pentagono nasconda su molte vicende misteriose. Don Jrha cercato di carpire i segreti conosciuti dal padre, mentre era alla presidenza degli Stati Uniti, ma non è mai riuscito ad avere risposte chiare. Riuscirà ad averle presto l’opinione pubblica mondiale?(t-online) – curiosauro.itci crede o non ci crede?, come presidente degli Stati Uniti, è a conoscenza di molti segreti che non potrà mai divulgare. Alcuni di questi riguardano proprio le questioni dello spazio e di una possibile vita ...

