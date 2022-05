Cosenza-Vicenza, Playout Serie B: probabili formazioni e diretta TV (Di venerdì 20 maggio 2022) Cosenza-Vicenza è di scena questa sera al San Vito-Marulla a partire dalle 20.30, nella sfida di ritorno dei Playout del campionato di Serie B 21-22. Lo scontro d’andata si è concluso con il successo dei rossoblù, ma i 90 minuti di gioco che attendono le due formazioni saranno comunque di fuoco. Ecco cosa c’è da sapere sulla sfida. Statistiche e curiosità di Cosenza-Vicenza Il Cosenza ha chiusa la regular season con 35 punti in tutto (8 vittorie, 11 pareggi, 19 sconfitte), sopravanzando la squadra veneta di una sola lunghezza. In casa, in particolare, la compagine calabrese si è comportata in modo sufficiente, facendo corrispondere alle 19 partite disputate sul proprio terreno di gioco, la conquista di un totale di 27 punti (8 vittorie, 3 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 20 maggio 2022)è di scena questa sera al San Vito-Marulla a partire dalle 20.30, nella sfida di ritorno deidel campionato diB 21-22. Lo scontro d’andata si è concluso con il successo dei rossoblù, ma i 90 minuti di gioco che attendono le duesaranno comunque di fuoco. Ecco cosa c’è da sapere sulla sfida. Statistiche e curiosità diIlha chiusa la regular season con 35 punti in tutto (8 vittorie, 11 pareggi, 19 sconfitte), sopravanzando la squadra veneta di una sola lunghezza. In casa, in particolare, la compagine calabrese si è comportata in modo sufficiente, facendo corrispondere alle 19 partite disputate sul proprio terreno di gioco, la conquista di un totale di 27 punti (8 vittorie, 3 ...

